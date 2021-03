Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: PKW gerät nach Unfall auf der B224 in Brand, zwei verletzte Personen

Gladbeck (ots)

Am Abend des 22.03.2021 alarmierte die Kreisleitstelle Recklinghausen die Feuerwehr Gladbeck zu einem PKW-Brand nach Verkehrsunfall auf die B224 in Fahrrichtung Essen und der Auffahrt zur A2. Vor Ort kam es zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Durch den Aufprall wurde ein Fahrzeug auf das anliegende Feld geschleudert. Der PKW wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass dieser Feuer fing. Ein vorbeikommender PKW-Fahrer rettete die schwer Verletzte Fahrerin aus dem Fahrzeug. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Insgesamt wurden zwei Personen bei dem Unfall schwer verletzt und mussten notärztlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Abfahrt der A2 und die B224 in Fahrtrichtung Essen gesperrt. Die Feuerwehr Gladbeck war mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst wurde durch einen Rettungswagen aus Gelsenkirchen unterstützt. Zur Unfallursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Besonderer Dank gilt dem couragierten PKW-Fahrer, der situationsgerecht gehandelt hat. (RK)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell