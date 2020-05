Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben zwischen Dienstag (19.05.2020) und Freitag (22.05.2020) mehrere Autos an der Stafflenbergstraße zerkratzt. Ein Fahrzeugbesitzer bemerkte am Freitag, gegen 12.15 Uhr, die Beschädigungen und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten stellten bislang an elf Fahrzeugen Kratzer auf der Gehwegseite fest. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

