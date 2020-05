Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (20.05.2020) einen 31 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Beamte durchsuchten aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses gegen 08.30 Uhr die Wohnung des 31-jährigen Mannes im Stuttgarter Osten. In der Wohnung entdeckten sie mutmaßliche Betäubungsmittel, darunter 125 Gramm Amphetamin, eine Kleinstmenge an Kokain und Ecstasy-Tabletten, weitere rauschgiftverdächtige Substanzen sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Der einschlägig vorbestrafte lettische Staatsangehörige wurde am 21.05.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

