Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall auf der Klemens-Horn-Straße

Wuppertal (ots)

Am 14.12.2021, um 16:15 Uhr, kam es auf der Klemens-Horn-Straße zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen und einer Fußgängerin. Eine 21-jährige Frau fuhr mit ihrem Smart auf der Klemens-Horn-Straße und beabsichtigte in die Konrad-Adenauer-Straße abzubiegen. Um eine 73-jährige Fußgängerin über die Straße zu lassen, hielt sie im Kreuzungsbereich an. Als sie wieder losfuhr touchierte sie die 73-Jährige leicht und stoppte ihr Fahrzeug erneut, um erste Hilfe zu leisten. Da sie hierbei ihren Smart nicht ausreichend gesichert hatte, stieg sie wieder ein. Nach jetzigen Erkenntnissen verwechselte sie Brems- und Gaspedal, was dazu führte, dass sie in den entgegenkommenden Porsche eines 61-jährigen Mannes fuhr. Die 73-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei circa 8.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

