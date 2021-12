Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fußgängerin auf Jägerhofstraße angefahren

Wuppertal (ots)

Auf der Jägerhofstraße kam es am 14.12.2021, um 17:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Frau und einem Pkw. Eine 82-Jährige ging über die Jägerhofstraße, als ein 29-jähriger Mann mit seinem Suzuki die Seniorin erfasste. Er war in Richtung Cronenberg unterwegs und hatte zuvor durch Ausweichen und Bremsen versucht den Zusammenstoß zu verhindern. Die 82-Jährige verletzte sich schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 2.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

