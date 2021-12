Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Brand in Garagenhof

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 11.12.2021, um 12:45 Uhr, kam es in der Haumannstraße zu einem Brand in einem Garagenhof. Zeugen bemerkten knisternde Geräusche und eine Rauchentwicklung in einer der Garagen. Sie verständigten umgehend die Feuerwehr, die den Brand in der betroffenen sowie bereits in Mitleidenschaft gezogenen umliegenden Garagen zunächst eindämmte und schließlich löschte. Personen kamen nicht zu Schaden. In der Garage, die als Ausgangspunkt des Feuers ausgemacht wurde befand sich unter anderem ein Auto. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. (jb)

