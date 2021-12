Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Fußgängerin auf Burger Straße von Auto erfasst

Wuppertal (ots)

Remscheid - Auf der Burger Straße kam es am 12.12.2021, um 12:05 Uhr, zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Eine 76-jährige Frau überquerte die Burger Straße an einer Fußgängerfurt, als sie von dem Mazda CX-5 eines 57-jährigen Mannes erfasst wurde. Dieser war gerade im Begriff von der Berghauser Straße nach links in die Burger Straße abzubiegen. Bei der Karambolage verletzte sich die Frau und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden sowie längerfristige Verkehrsbehinderungen entstanden nicht. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell