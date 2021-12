Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall auf der Kreuzung Loh - Drei Verletzte - Hoher Sachschaden

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (12.12.2021, 16:50 Uhr) kam es auf der Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger war mit seinem Mercedes und drei Beifahrern auf der Friedrich-Engels-Allee in Richtung Oberbarmen unterwegs, als ein 28-Jähriger in Begleitung seines Bruders mit seinem VW von der Loher Straße die Friedrich-Engels-Allee überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der VW gegen einen geparkten Fiat, einen Stromkasten und eine Hauswand geschleudert. Der Mercedes kam an einem Ampelmast zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzten sich die Fahrzeugführer, sowie ein Beifahrer in dem Mercedes. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. (sw)

