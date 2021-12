Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann verstirbt nach medizinischem Notfall - Unfall in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Heute (10.12.2021) gegen 11: 05 Uhr, kam es auf der Nevigeser Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-Jähriger fuhr auf der Nevigeser Straße in Richtung Elberfeld. Oberhalb eines Sportplatzes kam er mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen geparkten Opel und eine Garage. Der Rettungsdienst brachte den Mann unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus, wo er verstarb. Während der Unfallaufnahme blieb die Nevigeser Straße gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. (sw)

