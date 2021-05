Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht des PK Bad Harzburg vom 30.05.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Wiedelah - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte vermutlich durch Fußtritte einen schwarzen VW Golf, der in der Nacht vom 28.05.21, 21:00 Uhr bis 29.05.21, 09:30 Uhr, in der Siedlerstraße in Goslar-OT Wiedelah geparkt war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 750 Euro. Hinweise nimmt das PK Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322-911110 entgegen.

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Bad Harzburg - Eine Streife der Polizei Bad Harzburg wurde am 29.05.21, gg. 22:15 Uhr auf einen E-Scooter Fahrer aufmerksam, der auf der Herzog-Wilhelm-Straße unterwegs war. Bei einer Kontrolle des 38 Jährigen wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. MAP

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell