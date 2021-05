Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Trickdiebstahl - angeblicher Mitarbeiter der Harzenergie erbeutet mehrere hundert Euro

Goslar (ots)

Am Freitag, 28.05.2021, gegen 14:40 Uhr, suchte ein männlicher Täter die Wohnung einer 86-jährigen Frau im Heinrich-Wulfert-Weg auf. Dieser gab an, als Mitarbeiter der Harzenergie Zählerstände ablesen zu müssen. Zeitgleich teilte er ihr mit, dass sie noch eine offene Rechnung begleichen muss. Nachdem die Wohnungsinhaberin den geforderten Geldbetrag übergeben hatte, entfernte sich der Täter unter dem Vorwand, die entsprechende Quittung holen zu müssen. Nachdem dieser nicht zurückkam, stellte die Geschädigte fest, dass weiteres Bargeld aus der Wohnung entwendet wurde. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321 / 3390 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell