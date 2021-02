Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Unbekannter besprüht vorbeifahrendes Auto mit Feuerlöscher

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 20:15 Uhr besprühte in der Oskar-Meixner-Straße kurz vor dem Neckarauer Übergang ein bislang unbekannter Täter einen vorbeifahrenden BMW mit einem Schaumfeuerlöscher und flüchtete. Der Täter traf das Auto im Bereich der Windschutzscheibe, sodass die Sicht des 28-jährigen Fahrers erheblich beeinträchtigt wurde. Die alarmierten Polizeibeamten stellten fest, dass der Feuerlöscher aus einem nahegelegenen Parkhaus entwendet wurde. Bereits am 13.12.2020 kam es in dem Parkhaus zu einem Vorfall, bei welchem ein unbekannter Täter einen Feuerlöscher entwendete und Schaum versprühte. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden.

