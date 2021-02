Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Auto unterwegs

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Mittwochabend war ein 22-jähriger Mann unter Drogeneinfluss mit einem gestohlenen Auto in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor 21 Uhr in der Bismarckstraße in Richtung Hauptbahnhof fahrend auf. Beim Linksabbiegen in die Quadrate in Höhe L 8 würgte er den Ford Transit mehrmals ab. Er wurde daraufhin gestoppt und kontrolliert. Dabei konnte er weder Führerschein noch Ausweispapiere vorweisen. Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt gebracht. Hier konnte die Identität des Mannes anhand einer in seiner Kleidung aufgefundenen Versichertenkarte festgestellt werden. Die Personalien stimmten nicht mit den vorher angegebenen überein. In seiner Kleidung wurde zudem eine Kleinmenge Amphetamin aufgefunden.

Im Zuge der Ermittlungen bemerkten die Beamten bei dem Mann deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Urintest war jedoch nicht möglich. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es stellte sich zudem heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Im weiteren Verlauf der Überprüfungen konnte ermittelt werden, dass das Fahrzeug, mit dem der 22-Jährige unterwegs war, als gestohlen gemeldet war. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen Drogenbesitzes, Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Zudem sieht er einer Anzeige wegen falscher Namensangabe entgegen.

