POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Treppenwand eines Mehrfamilienhauses mit großflächigen Graffitis beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht vom 15.02.2021 auf den 16.02.2021 beschmutzte ein bislang unbekannter Täter die Treppenwand eines Mehrfamilienhauses in der Klingenstraße durch Graffiti. Auf einer Fläche von etwa 10 qm sind mehrere TAG's in den Farben Pink und Schwarz aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

