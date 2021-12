Polizei Wuppertal

POL-W: RS Unfall im Kreuzungsbereich - Auto kommt auf der Seite zum liegen

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (10.12.2021, 05:25 Uhr) kam es in Remscheid zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug. Ein 41-Jähriger bog mit seinem Mazda von der Höhenstraße nach links auf die Borner Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Renault eines 29-Jährigen, der in Richtung Bergisch Born fuhr. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Renault mehrfach und blieb auf der rechten Fahrzeugseite liegen. Der Mazda schleuderte gegen eine Ampel und kam dort zum Stillstand. Die beiden Männer mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Borner Straße zeitweise vollständig gesperrt werden. An den Fahrzeugen sowie der Ampel entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 16.000 Euro. (sw)

