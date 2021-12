Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzter Fußgänger - Unfall auf Parkplatz in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (08.12.2021, 19:50 Uhr) kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in Solingen zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger (63) schwere Verletzungen erlitt. Der 63-Jährige war zu Fuß auf dem Parkplatz eines Discounters an der Scheidter Straße in Solingen unterwegs, als ihn der Hyundai einer 20-Jährigen erfasste, die im Begriff war auszuparken. Durch den Zusammenstoß kam der Fußgänger zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. (sw)

