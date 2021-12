Polizei Wuppertal

POL-W: W Fußgänger leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag (04.12.2021, 16:50 Uhr) kam es in Wuppertal-Unterbarmen zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger Verletzungen erlitt. Der 27-Jährige überquerte an einer Fußgängerampel die Friedrich-Engels-Allee in Höhe der Bendahler Straße. Ein bislang Unbekannter fuhr auf der Bendahler Straße zunächst talwärts, um in der Folge nach rechts auf die Friedrich-Engels-Allee einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der sich Verletzungen am Bein zuzog. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen silbergrauen Mercedes. Der Unfallfahrer ist circa 50 - 55 Jahre alt. Er hatte graue Haare und war mit einer grauen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell