Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gefahrenstelle in Willebadessen - Zeugenaufruf

Willebadessen (ots)

Eine Gefahrenstelle durch einen ausgehobenen Gullydeckel ist der Polizei am Sonntag (31. Oktober) gemeldet worden. Der ausgehobene Gullydeckel wurde gegen 08 Uhr auf der Straße Auf den Ängern gemeldet. Der im Grünstreifen von den Polizisten aufgefundenen Gullydeckel wurde zur Beseitigung der Gefahrenstelle wieder eingesetzt. Die Polizei ermittelt wegen einem gefährlichen Eingriff in Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /ell

