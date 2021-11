Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Warburg (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B7 bei Warburg-Ossendorf haben sich die beteiligten Autofahrer leicht verletzt, eine Beifahrerin verletzte sich schwer.

Gegen 13:30 Uhr war ein Mann mit seinem Ford von Warburg-Ossendorf in Richtung Warburg, Anschlussstelle B 252, unterwegs. Vor der Anschlussstelle geriet der Fahrer in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte dem Ford ausweichen, bevor dieser mit einem Mercedes frontal zusammen stieß. Der Ford-Fahrer (37) und der Mercedes-Fahrer (59) verletzten sich bei dem Aufprall leicht. Die Beifahrerin (62) aus dem Mercedes wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf rund 38.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Führerschein des Ford-Fahrers, der aus dem Kreis Paderborn stammt, wurde beschlagnahmt. Für rund eineinhalb Stunden musste die B7 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr ab. /ell

