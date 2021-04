Polizei Hamburg

POL-HH: 210430-1. Erreichbarkeiten der Polizeipressestelle während des Polizeieinsatzes zum diesjährigen 01. Mai

Hamburg (ots)

Zeit: 01.05.2021, ab 11:30 Uhr

Anlässlich der morgigen Versammlungslage zum Tag der Arbeit ist die Pressestelle der Polizei Hamburg unter der Telefonnummer 040/4286-66032 für Medienauskünfte erreichbar.

Polizeisprecherin Sandra Levgrün wird sich im Verlauf des Einsatzes im Einsatzraum aufhalten und steht für O-Töne zur Verfügung. Der Kontakt wird über die oben angegebene Rufnummer vermittelt.

Medienauskünfte zur Alltagslage werden am Wochenende wie gewohnt durch das Lagezentrum der Hamburger Polizei und am Sonntag in der Zeit von 12:00 Uhr - 15:00 Uhr durch die Polizeipressestelle gewährleistet.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell