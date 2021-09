Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Angriff auf Autofahrer nach Überholmanöver

Worms, Nievergoltstraße (ots)

Am Mittwoch, den 15.September gegen 16 Uhr überholt der Geschädigte mit seinem PKW einen Rollerfahrer in der Alzeyer Straße. Der Rollerfahrer fährt dem Geschädigten bis in die Nievergoltstraße hinterher. Dort steigt der Geschädigte aus und der Rollerfahrer schlägt dem Geschädigten mit seinem Helm gegen den Kopf. Im Anschluss schlägt er mit beiden Händen auf den Geschädigten ein und dieser stürzt zu Boden. Der Rollerfahrer tritt daraufhin auf den am Boden liegenden ein, bis ein unbeteiligter Passant ihm zu Hilfe eilt. Der Rollerfahrer flieht in unbekannte Richtung.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per Mail unter PIWorms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

