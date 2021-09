Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verdächtiges Plakat an Stadtmauer

Worms (ots)

In der Nacht vom 17.09.2021 auf den 18.09.2021 haben Unbekannte ein Plakat am Wehrgang der alten Stadtmauer auf Höhe der Petersstraße angebracht. Dieses trägt die Aufschrift "Integrier dich, weiße Frau! Kleide dich respektvoll gegenüber anderen Kulturkreisen und nimm Rücksicht auf die religiösen Gefühle diskriminierter Minderheiten. Alltagsrassismus fängt bei der Kleidung an.". Abgebildet sind außerdem ein Mann mit Bart und einer muslimischen Kopfbedeckung, eine blonde Frau und eine vollkommen verschleierte Person.

Das von bislang unbekannten Täter/in aufgehängte Plakat wurde durch die Polizei entfernt und sichergestellt. Ob ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall gegeben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell