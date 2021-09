Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Vollsperrung der B47 bei Monsheim

Monsheim (ots)

Ein LKW mit Auflieger befuhr die B 271, aus Richtung Bockenheim kommend, in Richtung Monsheim. An der Einmündung L 271 / B47 bog der LKW nach rechts auf die B 47 ab. In der Abfahrt kippte die ca. 9 t schwere und unsachgemäß gesicherte Ladung aufgrund der Fliehkräfte nach links und durchbrach die LKW Plane, welche hierdurch beschädigt wurde. Aufgrund des Gewichts der Ladung wurde auch der Rahmen des Aufliegers verformt. Die Ladung fiel nicht aus dem Fahrzeug heraus, sodass kein anderer Verkehrsteilnehmer geschädigt wurde. Da jedoch immer noch die Gefahr bestand, dass die Ladung vollends aus dem LKW herausfällt wurde die B 47 (zwischen Höhen-Sülzen und B 271) für ca. fünf Stunden vollgesperrt. Durch ein, durch die Spedition beauftragten, Abschleppunternehmen wurde die Ladung mittels Kränen auf ein geeignetes Fahrzeug umgeladen. Durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei wurde die weitere Absperrung im o.g. Bereich übernommen.

