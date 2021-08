Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Zeuge/in einer Unfallflucht gesucht

Stadthagen (ots)

Am Freitag, den 20.08.21, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.45 Uhr, kam es in der Tiefgarage Am Hundemarkt in Stadthagen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein- oder Ausparken wurde ein geparkter, gelb/goldfarbener Pkw Ford Fiesta, an der vorderen linken Stoßstange leicht beschädigt. Ein Unfallzeuge beobachtete den Hergang und hinterließ am beschädigten Pkw einen Zettel mit dem Kennzeichen des verursachenden Pkw. Leider stand der Name des Zeugen nicht auf dem Zettel. Der oder die Zeuge/in wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Stadthagen unter Tel: 05721 - 40040 zu melden.

