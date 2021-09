Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Alsheim - Weiterer Unfall an Einmündung

Worms (ots)

Gestern krachte es erneut an der Einmündung im Norden von Alsheim, diesmal wurde niemand verletzt. Eine 43-jährige Autofahrerin, die um 12:45 Uhr aus der Gimbsheimer Straße in die L438 abbiegen wollte, missachtete die Vorfahrt des von links kommenden 71-jährigen Fahrzeugführers, der in Richtung B9 unterwegs war. Beim Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand an beiden PKW Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die beiden PKW mussten abgeschleppt werden. (siehe Pressemeldung vom 16.09.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117702/5022368)

