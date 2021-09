Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Worms (ots)

Am 18.01.2021 gegen 01:30 Uhr kam es im Bereich der Friedrich-Engels-Straße in Worms zu einem versuchten Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug. Dabei wurde durch zwei bislang unbekannte männliche Täter die Fensterscheibe der Fahrertür eines Fahrzeugs eingeschlagen. Durch das laute Klirren aufgeweckt, begab sich der Geschädigte sofort an das Fenster und sprach die Täter an, noch bevor diese etwas entwenden konnten. Die Beschuldigten entfernten sich daraufhin fluchtartig in Richtung Eisbach.

Der Geschädigte beschreibt die Täter als 190 cm groß und schlank. Einer der beiden hätte einen schwarzen Kapuzenpullover getragen, der andere einen grauen.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndung konnten die beiden Täter nicht mehr angetroffen werden.

Sollten sie diesbezüglich sachdienliche Hinweise haben, melden sie sich bitte umgehend bei der zuständigen Polizeiinspektion.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell