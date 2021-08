Polizei Düren

POL-DN: Mit PKW gegen Laterne geschleudert

Düren-Birkesdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde um 23:30 Uhr eine 24jährige Dürenerin leicht verletzt. Zur Unfallzeit saß die 24-Jährige auf dem Beifahrersitz des PKW ihres Freundes, eines 23jährigen Düreners. Dieser befuhr zur Unfallzeit die Zollhausstraße aus Richtung Nordstraße kommend in Fahrtrichtung Veldener Straße. Kurz vor dem Edeka in Birkesdorf beschreibt die Zollhausstraße in der Fahrtrichtung des 23-Jährigen eine Rechtskurve. Vermutlich aufgrund der für die regennasse Fahrbahn nicht angepassten Geschwindigkeit verlor der 23-Jährige die Kontrolle über seinen PKW. Dadurch geriet er in Schleudern und drehte sich laut Angaben einer Zeugin mehrmals um die eigene Achse. Kurz hinter der Zufahrt zum Parkplatz des Edeka stieß der PKW des 23-Jährigen mit der Beifahrertür gegen die dortige Laterne, wodurch die Beifahrertür stark eingedrückt wurde. Daher stammen auch die Verletzungen der Beifahrerin. Diese wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der unverletzte Fahrer kümmerte sich selbstständig um seinen PKW. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf mehrer Tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell