Polizei Wuppertal

POL-W: W Gartenlaubenbrand in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (06.12.2021, 01:50 Uhr) kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Kleingartensiedlung. Anwohner meldeten Feuerschein aus dem Bereich der Gartensiedlung an der Straße In der Hülsbeck. Zwei Gartenlauben wurden durch den Brand schwer beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen der Flammen auf eine dritte Hütte. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell