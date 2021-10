Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 25-jähriger Biker bei Unfall schwer verletzt ++ Fußgänger angefahren ++ 18-jährige Fahranfängerin bei Unfall verletzt ++ Einschleichdiebstahl am Nachmittag ++

Rotenburg (ots)

25-jähriger Biker bei Unfall schwer verletzt

Kirchtimke. Schwere Verletzungen hat sich am Sonntagnachmittag ein 25-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 133 zugezogen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der Biker gegen 17 Uhr kurz vor der Ortschaft in einer Linkskurve mit seiner Kawasaki nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte er mit dem Ortschild. Der verletzte Mann wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund siebentausend Euro.

Fußgänger angefahren

Wittkopsbostel. Am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr ist ein Fußgänger im Oldenhöfener Weg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 17-Jährige schob sein Fahrrad am rechten Fahrbahnrand in Richtung Oldenhöfen, als er von einer 26-jährigen Autofahrerin überholt wurde. Dabei fuhr die Frau vermutlich so nah an dem jungen Mann vorbei, dass sie ihn mit ihrem Opel streifte. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich am Oberkörper und am Fuß. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro.

18-jährige Fahranfängerin bei Unfall verletzt

Rhade. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend eine 18-jährige Fahranfängerin in der Selsinger Straße verunglückt. Die junge Frau war dort gegen 19 Uhr mit ihrem VW Golf in Richtung Selsingen unterwegs, als sie mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum kollidierte sie mit einem Baum. Dabei zog sich die 18-jährige leichte Verletzungen zu.

Einbruch in Autohaus

Zeven. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag in ein Autohaus an der Bahnhofstraße eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Nebengebäude. Dort fielen ihnen ein Fernsehgerät und Monitore in die Hände. Mit den Elektrogeräten machten sie sich aus dem Staub.

Einschleichdiebstahl am Nachmittag

Rotenburg. Am Samstagnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Tannenweg eingedrungen. Über die Terrasse nutzten sie vermutlich eine offenstehende Terrassentür, um in die Wohnung zu gelangen. Dort fanden die Täter ein Portemonnaie mit dem üblichen Inhalt. Mit der Geldbörse verschwanden sie auf dem gleichen Weg.

Kennzeichen vom Pickup gestohlen

Zeven. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter am Nord-West-Ring beide Kennzeichenschilder eines VW Pickup gestohlen. Sie öffneten die Kennzeichenhalterung an dem am Fahrbahnrand geparkten Transporter und nahmen die Kennzeichen heraus. Noch am selben Tag wurden sie in einem Gebüsch bei Bockel von einer Spaziergängerin gefunden. Was die Diebe in der Zwischenzeit damit gemacht haben, ist allerding noch unklar.

