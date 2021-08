Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand von Mülleimer

Reutlingen (ots)

Mit abbiegendem Pkw kollidiert

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in der Straße Am Heilbrunnen ereignet hat. Ein 18-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Hyundai auf der Straße von der B 28 herkommend unterwegs und fuhr im Bereich eines dortigen Einkaufsmarkts links an dem Mercedes eines 67-Jährigen vorbei. Dieser hatte zunächst verkehrsbedingt warten müssen und wollte zu diesem Zeitpunkt mit seinem Wagen nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Die beiden Pkw kollidierten in der Folge miteinander und wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (rn)

St. Johann-Ohnastetten (RT): Mülleimerbrand

Unachtsam entsorgte Asche dürfte den ersten Erkenntnissen zufolge die Ursache für den Brand einer Mülltonne am Dienstagmorgen in der Ulmenstraße gewesen sein. Gegen 6.30 Uhr hatte der Inhalt der in einer Mehrfachbox stehenden Tonne Feuer gefangen und durch die Hitzeentwicklung auch zwei weitere darin befindliche Müllbehälter in Mitleidenschaft gezogen. Durch das rasche Eingreifen von Anwohnern und der alarmierten Feuerwehr, konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (rn)

Engstingen-Kohlstetten (RT): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 18.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Kreuzung Münsinger Straße/ L 230 entstanden ist. Gegen 6.45 Uhr befuhr eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Opel Corsa die Münsinger Straße in Richtung Landesstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden, 30 Jahre alten Lenkers eines VW Touran und stieß mit diesem zusammen. Verletzt wurde niemand. Der Corsa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (rn)

Altbach (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Eine 19-jährige Kleinkraftrad-Lenkerin ist bei einem Verkehrsunfall am späten Montagabend auf der Esslinger Straße leicht verletzt worden. Ein 63-Jähriger war gegen 22.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Sedanstraße in Richtung Esslinger Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt der von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 19-Jährigen auf ihrer Vespa und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Die junge Frau bremste ihr Zweirad daraufhin ab, worauf sie auf der nassen Fahrbahn samt der Vespa zur Seite kippte. Das Kleinkraftrad rutschte anschließend noch gegen den Pkw. Der Rettungsdienst brachte die 19-Jährige zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 3.000 Euro. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des 63-Jährigen ergeben hatten, musste dieser im Anschluss noch eine Blutprobe abgeben. (rn)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag abgeschleppt werden. Ein 93-Jähriger war kurz nach 13.30 Uhr mit einem Mercedes auf der L 361 unterwegs. An der Einmündung in die vorfahrtsberechtigte B 28a wollte er mit seiner B-Klasse nach links in Richtung Rottenburg abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden und in Richtung A 81 fahrenden VW Polo einer 60 Jahre alten Frau. Der Polo prallte frontal in die linke Seite des Mercedes. Dieser wurde daraufhin gedreht und krachte mit dem Heck voran gegen die Leitplanke. Die 60-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Ersten Erkenntnissen nach waren sie unverletzt geblieben. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr nur einseitig vorbeifahren. (ms)

Meßstetten (ZAK): Nach Unfall schwer verletzt davongelaufen

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein verletzter Mann am Montagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein aufmerksamer Zeuge fand den auf dem Boden liegenden, aber ansprechbaren 33-Jährigen gegen 15.30 Uhr beim Waldbauhof bei Tieringen und verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er ins Krankenhaus geflogen, wo insbesondere schwere innere Verletzungen diagnostiziert wurden.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann offenbar in der Nacht zuvor mit dem Volvo eines Bekannten auf der K 7143 von Tieringen herkommend in Richtung Hossingen unterwegs gewesen und aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen war. Im Straßengraben kam der nur leicht beschädigte Wagen zum Stillstand. Im Anschluss entfernte sich der mutmaßliche Fahrer zu Fuß von der Unfallstelle. Das im Graben stehende Fahrzeug wurde der Polizei am frühen Montagmorgen, kurz vor drei Uhr gemeldet. Eine Überprüfung ergab zunächst keine Hinweise, dass sich der unfallflüchtige Fahrer verletzt haben könnte. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der 33-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, den Volvo ohne Erlaubnis des Fahrzeughalters in Betrieb genommen hatte. Der genaue Unfallhergang und die Frage, wie der Fahrer an die Autoschlüssel gelangt war, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell