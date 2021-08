POL-RT: Bilanz der Schwerpunktkontrollwoche; Verkehrsunfall; Einbruch in Modeladen

Polizeipräsidium Reutlingen

Bilanz der Schwerpunktkontrollwoche; Verkehrsunfall; Einbruch in Modeladen

Reutlingen

Geschwindigkeitskontrollen in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis - Polizei und Behörden beanstanden über 7.400 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker

Die Verkehrspolizei und die Polizeireviere im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen haben im Rahmen einer Schwerpunktkontrollwoche vom 9. bis zum 15. August gemeinsam mit den Messtrupps der Landkreise und Kommunen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Im Jahr 2020 ging jeder siebte Verkehrsunfall im Präsidiumsbereich auf das Konto Geschwindigkeit. Bei 5 der 28 tödlichen Verkehrsunfälle war Geschwindigkeit ursächlich oder mitursächlich.

Die gefahren- und unfallträchtigen Strecken in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis wurden in der vergangenen Woche intensiv überwacht. Während sich die große Mehrzahl der beanstandeten Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich von bis zu 20 km/h bewegten und mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurden, mussten gegen etwa 870 Fahrzeuglenkerinnen und -lenker Bußgeldverfahren wegen gravierender Geschwindigkeitsverstöße eingeleitet werden. 37 Fahrer waren dabei so schnell unterwegs, dass sie neben einem Bußgeld auch mit einem ein- oder mehrmonatigen Fahrverbot rechnen müssen. Die beiden traurigen Spitzenwerte erreichten ein Motorrad- und ein Autofahrer auf der L 1150 von Esslingen in Richtung Baltmannsweiler. Während der Motorradfahrer mit 143 statt der erlaubten 60 km/h gemessen wurde, erreichte der Autofahrer dort einen Wert von 148 km/h. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (rn)

Wernau (ES): Unter Alkoholeinfluss auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Weil er unter Alkoholeinfluss auf ein Pannenfahrzeug aufgefahren ist, musste ein 60-Jähriger nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B 313 seinen Führerschein abgeben. Der Mann war mit seinem Mercedes-Lkw gegen 14 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Plochingen unterwegs, als er zwischen Köngen und Wernau in das Heck eines auf dem Standstreifen abgestellten Pannenfahrzeugs krachte. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Weil sich allerdings Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung des Unfallverursachers ergaben und ein Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste der 60-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sowohl sein Lkw als auch der VW Crafter mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro. Bis zur endgültigen Räumung der Unfallstelle war die B 313 bis etwa 16.15 Uhr einspurig befahrbar und musste zur Reinigung kurzzeitig voll gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. (rn)

Kirchheim (ES): In Modeladen eingebrochen

In einen Modeladen in der Kirchheimer Alleenstraße ist vermutlich in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem Stein ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein und stieg durch dieses ins Innere des Geschäfts. Zuvor hatte er vergeblich versucht, ein anderes Fenster einzuwerfen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Eine Zeugin nahm in der Nacht zum Montag verdächtige Geräusche wahr, hatte aber nicht die Polizei verständigt.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, wenn jemand verdächtige Geräusche wahrnimmt, die auf einen Einbrecher hindeuten, sofort über Notruf die Polizei zu verständigen. Weiterhin wird gebeten, verdächtige Personen zu melden und diese nicht selbst anzusprechen. (ms)

