POL-RT: Streitigkeiten, Verkehrsunfälle, Einbruch, Brand von Strohschwade, Bedrohung von Polizeibeamten

Streit um Beförderungsentgelt

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 04.00 Uhr haben sich zwei Brüder von einem Taxifahrer in die Vochezenholzstraße fahren lassen. Hier kam es über den zu entrichtenden Fahrpreis zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den Brüdern und dem Taxifahrer. Der hinzukommende Vater der Brüder mischte sich dann ebenfalls in das Streitgespräch ein. In der Folge soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Vater und dem Taxifahrer gekommen sein, bei welcher beide leichte Verletzungen davontrugen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.

Reutlingen (RT): Einbruch

Am Sonntag gegen 02.40 Uhr ist in ein Geschäft in der Heubergstraße eingebrochen worden. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen drang ein Täter über ein eingeschlagenes Fenster in den Verkaufsraum ein und entwendete dort zwei Motorsägen. Ein zweiter Täter wartete vor dem Geschäft mit einem Pkw, mit welchem beide dann vom Tatort flüchteten. Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg, die Ermittlungen dauern an.

Esslingen (ES): Nach Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher schwere Verletzungen erlitten hat, ist es am Samstag um 17.30 Uhr gekommen. Der 86 -jährige Fahrer eines Pkw Toyota Yaris befuhr die Liebersbronner Straße in Richtung Hegensberg und streifte zunächst einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Ford Transit. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in die Esslinger Straße fort. Hier kollidierte er mit einem weiteren ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Beim Aufprall auf diesen Pkw Dacia Duster wurde der Toyota Yaris ausgehebelt und blieb auf dem Dach liegen. Da zunächst unklar war, ob der 86 -Jährige in seinem Pkw eingeklemmt ist, war neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr im Einsatz. Diese streute im Anschluss auch noch ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe 25.000 Euro.

Filderstadt (ES): Körperliche Auseinandersetzung in Club

Am Sonntag gegen 01.20 Uhr ist es in einem Club in der Fabrikstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Security Mitarbeitern und einer achtköpfigen Personengruppe gekommen. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde zumindest eine Person am Kopf leicht verletzt. Diese musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Seitens der Security-Mitarbeiter soll eine Art Reizgas eingesetzt worden sein. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den Beteiligten aufgenommen.

Köngen (ES): Bei Fahrradunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 11 -jähriger Junge am Samstag kurz nach 12.00 Uhr bei einem Sturz mit seinem Fahrrad erlitten. Er fuhr neben seiner 14 -jährigen Schwester die Spitalgartenstraße in Richtung Zeppelinstraße und kam kurz vor dem Kreuzungsbereich zu Fall. Ob er zuvor mit dem Fahrrad seiner Schwester eine Berührung hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 11 -Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nürtingen (ES): Unfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Samstag gegen 22.30 Uhr ist es zu einem Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer gekommen. Der 61 -jährige Motorradfahrer befuhr mit seinem Kraftrad Yamaha die Tiefenbachstraße in Fahrtrichtung Nürtingen. Kurz vor dem Ortseingang Nürtingen nahm er einen Fahrradfahrer wahr, welcher in der gleichen Fahrtrichtung unterwegs war. Der 30 -jährige Fahrradfahrer soll hierbei Schlangenlinien gefahren sein. Der Motorradfahrer verringerte aufgrund dessen bereits seine Geschwindigkeit. Ohne ein Handzeichen zu geben, führte der Fahrradfahrer plötzlich eine Fahrbewegung nach links aus, worauf es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer wurde in der Folge zu Boden geworfen und hierbei leicht verletzt. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde er in eine Klinik verbracht. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden von etwa 400 Euro entstanden. Beim Fahrradfahrer wurden auf freiwilliger Basis ein Alkoholtest durchgeführt und zwei Blutproben entnommen, da im Rahmen der Unfallaufnahme auch der Verdacht aufkam, dass er neben Alkohol auch Betäubungsmittel konsumiert haben könnte.

Unterensingen (ES): Brand einer Strohschwade

In der Verlängerung der Brunnenstraße in einem Waldstück angrenzend an die B 313 ist es am Samstag gegen 23.00 Uhr zu einem Brand von einer 20 Meter langen Strohschwade gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Hinweise auf die Täter gibt es bislang noch nicht. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Unterensingen gelöscht. Diese war mit 2 Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort.

Kirchheim (ES): PKW in Graben

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist es am Sonntag gegen 04.40 Uhr auf der B 297 zwischen Kirchheim und Schlierbach aufgrund von Sekundenschlaf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 28 -jährige Fahrerin eines Pkw Ford Fiesta war in Fahrtrichtung Kirchheim unterwegs, wobei sie kurz vor dem Fischerverein Albershausen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie schlitterte in der Folge an einer Betonabgrenzung des angrenzenden Grabens entlang bis zu einem Ablaufbecken, geriet dort ins Schleudern und kollidierte mit zwei Verteilerkästen. Die Fahrerin des Ford Fiesta wurde hierbei leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Ford Fiesta musste durch ein Abschleppfahrzeug geborgen werden. Über die Höhe des Schadens an den Verteilerkästen und dem Pkw kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. Die Feuerwehr Kirchheim war mit einem Fahrzeug und 3 Personen vor Ort.

Mössingen (TÜ): Motorradfahrerin schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Samstag gegen 13.45 Uhr so schwer verletzt worden, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der 24 -jährige Fahrer eines Pkw Audi A3 befuhr die Daimlerstraße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Bästenhardt und wollte nach links in die Maybachstraße abbiegen. Hierbei übersah er die 52 -jährige Fahrerin eines Kraftrades der Marke Suzuki, welche ihm auf der Daimlerstraße in Richtung Kreisverkehr fahrend entgegenkam. Nach dem Zusammenstoß wurde die Motorradfahrerin gegen einen an der Einmündung Maybachstraße / Daimlerstraße verkehrsbedingt wartenden Pkw Mini Cooper einer 21 -jährigen Fahrerin geschleudert. Bei dem Verkehrsunfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro.

Balingen (ZAK): Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Sonntag kurz nach 05.00 Uhr ist es am Kreisverkehr bei der Auffahrt zur B 27 Balingen-Nord zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Der 24 -jährige Fahrer eines Pkw BMW befuhr die K 7126 von Engstlatt kommend in Richtung Balingen und kam beim Befahren des Kreisverkehrs nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte dann mit einem Verkehrszeichen, welches komplett aus der Verankerung gerissen wurde. Der 24 -Jährige erlitt schwere Verletzungen, welche einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderlich machten. Der bei ihm eine alkoholische Beeinflussung festgestellt wurde, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Hechingen (ZAK): Polizeibeamte bedroht

Am Samstag gegen 23.00 Uhr ist es in zwei Gaststätten zu Vorfällen mit einer 30-jährigen männlichen Person gekommen. In der Unteren Mühlstraße versuchte die Person zunächst, mit einem Stein die Scheibe einer Gaststätte zu beschädigen. Zudem bedrohte er mehrere Gäste mit einem Messer, welche daraufhin in einen Nebenraum flüchten und sich einschließen konnten. In der Straße Staig warf er mehrere Gegenstände in der dortigen Gaststätte umher. Beim Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Hechingen begab sich die Person, welche weiterhin das Messer in Hand hielt, an die Fahrerseite des Streifenwagens, drohte den Polizeibeamten verbal sie abzustechen und erhob hierbei das Messer. Durch das geöffnete Fahrerfenster konnte der Mann mittels Einsatz von Reizgas dazu bewegt werden, das Messer fallen zu lassen. In der Folge konnte er widerstandslos festgenommen werden. Nachfolgend wurden die Polizeibeamten durch die Person mehrfach beleidigt. Zudem drohte er an, dass beim nächsten Mal nicht nur ein Messer, sondern Handfeuerwaffen oder Handgranaten zum Einsatz kommen werden. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen, außerdem erfolgte eine Wohnungsdurchsuchung nach entsprechenden Waffen. Diese verlief jedoch negativ. Den Rest der Nacht musste der 30 -Jährige im Polizeigewahrsam verbringen.

Haigerloch (ZAK): Pedelec - Fahrer zu Fall gekommen

Am Samstag gegen 14.00 Uhr ist ein 55 -jähriger Pedelec-Fahrer aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Er war zwischen Gruol und Heiligenzimmern auf dem Radweg entlang der Stunzach nahe der Landesstraße 390 unterwegs. In einer Rechtskurve kam er zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Durch den hinzugerufenen Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Über den entstandenen Sachschaden am Pedelec kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Albstadt (ZAK): Kind von Fahrrad gestürzt

Am Samstag gegen 12.00 Uhr ist es in Albstadt auf dem Feldweg vom Badkap -Parkplatz in Richtung Lautlingen zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind gekommen. Das 11 -jährige Kind war gemeinsam mit seinen Eltern unterwegs. Auf dem Feldweg entlang der B463, noch auf Höhe des Badkap, ist es in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung zur Bundesstraße hinuntergestürzt. Hierbei wurde es leicht verletzt und musste mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden. Über den entstandenen Schaden am Fahrrad können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

