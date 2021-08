Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tierischer Einsatz, Flucht vor Polizeikontrolle, Wohnungsbrand, Verkehrsunfall, Trunkenheitsfahrt, Streifenwagen beschädigt

Schwäne aus Netz eines Fußballtores gerettet

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Freitagabend auf einen Fußballplatz bei der Kreuzeiche gerufen worden. Gegen 21.00 Uhr verständigte ein Passant die Polizei, nachdem sich drei Schwäne im Netz eines Fußballtores verfangen hatten und sich nicht mehr selbst aus ihrer unglücklichen Lage befreien konnten. Zusammen mit Passanten und einer Schere gelang es, die "Pechvögel" aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Nach der Rettung watschelten die Tiere unverletzt zurück in Richtung der dortigen Seen.

Reutlingen (RT): Flucht vor Polizei endet mit Unfall (Zeugenaufruf)

Der Fluchtversuch eines 26 Jahre alten Mannes vor einer Polizeikontrolle ist in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem schadensträchtigen Verkehrsunfall geendet. Gegen 01.55 Uhr sollte ein Mercedes in der Lederstraße durch eine Streife des Polizeireviers Reutlingen angehalten und kontrolliert werden. Zunächst ignorierte der Fahrzeuglenker die Anhaltesignale der Polizeibeamten und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit fort. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Fahrer seinen Pkw und versuchte sich mit diversen Fahrmanövern einer Kontrolle zu entziehen. Als er schließlich mit hoher Geschwindigkeit von der Schieferstraße auf den Parkplatz eines dortigen Möbelhauses einbog, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren am Straßenrand befindlichen Findlingen. In der Folge überschlug sich der Mercedes und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer befreite sich eigenständig aus seinem verunfallten Wagen und versuchte zu Fuß weiter zu flüchten, konnte von den Beamten allerdings eingeholt und festgenommen werden. Vorsorglich wurde der leicht verletzte 26-Jährige zur Beobachtung in eine Klinik verbracht. Aufgrund vorliegender Verdachtsmomente auf Drogenkonsum wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Er sieht sich mehreren Strafanzeigen entgegen. Der Führerschein wurde einbehalten. Durch die Wucht des Aufpralles wurden die mehrere hundert Kilogramm schweren Findlinge verschoben. Sie mussten mit schwerem Gerät wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückgesetzt werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 25.000 Euro. Während der Fahrt wurden mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer vom Flüchtenden überholt. Mögliche Gefährdete und Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Tübingen unter der Telefonnummer 07071 / 9728510 zu melden.

Nürtingen (ES): Wohnungsbrand in der Altstadt

In einem Mehrfamilienhaus in der Alleenstraße ist am frühen Samstagmorgen, gegen 03.45 Uhr, ein Feuer ausgebrochen. Glücklicherweise konnten sich alle im Haus befindlichen Personen unverletzt ins Freie begeben. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im ersten Obergeschoss aus. Der alarmierten Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt war, gelang es ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude zu verhindern und den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht nutzbar, die Bewohner kamen bei Bekannten unter. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 50.000 Euro. Zur Klärung der genauen Brandursache wurden die Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen.

Tübingen (TÜ): Pkw contra Fahrrad

Schwere Verletzungen hat eine 55-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Freitagnachmittag zwischen Unterjesingen und Tübingen auf Höhe der Domäne Ammerhof ereignet hat. Die 28-jährige Lenkerin eines Hyundai Tucson befuhr gegen 14.20 Uhr die Zufahrtstraße von der Domäne Ammerhof kommend in Richtung B 28. Beim Überqueren des von Unterjesingen nach Tübingen verlaufenden Radweges übersah sie die aus ihrer Sicht von links kommende, bevorrechtigte Fahrradfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Nach Erstversorgung an der Unfallörtlichkeit wurde die 55-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro beziffert.

Tübingen (TÜ): Betrunken mit Pkw unterwegs

Nach Hinweis einer aufmerksamen Zeugin ist ein erheblich alkoholisierter 39-jähriger Mann am Freitagnachmittag von der Polizei angehalten worden. Gegen 15.00 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin über Notruf mit, dass sie einen Pkw Nissan Qashqai beobachtet hat, welcher auf der B 28 von Unterjesingen nach Tübingen mehrfach Schlangenlinien fuhr. Wenig später konnte das Fahrzeug von einer Streife des Polizeireviers Tübingen an der Ortseinfahrt von Unterjesingen angetroffen und der Fahrzeuglenker kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten eine alkoholische Beeinflussung des Fahrers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wird gefertigt.

Balingen (ZAK): Streifenwagen mit Flaschen beworfen

Im Verlauf von Einsatzmaßnahmen wegen eines Körperverletzungsdeliktes ist in der Nacht zum Samstag ein Streifenwagen des Polizeireviers Balingen mutwillig mit Flaschen beworfen und beschädigt worden. Zunächst waren die Beamten gegen 00.30 Uhr wegen einer gemeldeten Ruhestörung auf einem Privatgrundstück in der Grünewaldstraße im Einsatz. Nachdem sie den Gastgeber einer dort stattfindenden größeren Party zur Ruhe ermahnt hatten, wurde der Polizei gegen 01.20 Uhr eine Körperverletzung an selber Örtlichkeit gemeldet. Während der Anzeigenaufnahme wurde der vor dem Wohnhaus des Gastgebers abgestellte Streifenwagen von abwandernden Partygästen mit Flaschen beworfen, so dass Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro entstand. Hinweise auf die möglichen Täter liegen vor, die Ermittlungen hierzu dauern an. Auf Grund der aufgeheizten Stimmung vor Ort wurde das Polizeirevier Balingen von mehreren Streifen umliegender Polizeireviere unterstützt.

