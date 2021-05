Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Unfällen mit Mofa und E-Bike

Paderborn (ots)

(mb) Zeitgleich ereigneten sich am Mittwoch gegen 14.15 Uhr zwei Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrern.

Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem 25 km/h-Motorroller auf der abschüssigen Straße Papenberg vom Kaukenberg kommend in Richtung Benhausen. Es regnete stark und war stürmisch. Im Bereich der Hochwasserschutzanlage kam der Junge in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Roller. Er rutschte in den Graben und verletzte sich leicht. Sein Helm wies nach dem Unfall einen Riss auf und hatte ihn vermutlich vor schweren Verletzungen geschützt. Mit einem Rettungswagen kam der Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Mofa-Prüfbescheinigung hatte der 15-Jährige erst seit kurzem.

Nach einem starken Regenschauer fuhr ein 45-jähriger Mann mit einem Dacia Lodgy auf dem Dr.-Mertens-Weg in Richtung Lagesche Straße. An einer Fahrbahnverengung und rechts geparkten Fahrzeugen missachtete er den Vorrang von zwei entgegenkommenden Radlern. Der erste Radler kam noch unbeschadet durch die Engstelle. Eine 35-jährige Pedelec-Fahrerin, die einen Fahrradanhänger mit ihren beiden Kindern zog, wich dem entgegenkommenden Auto nach rechts aus und stürzte an der Bordsteinkante. Sie verletzte sich leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Fahrradanhänger war bei dem Unfall nicht umgekippt, sodass den Kindern nichts passierte.

