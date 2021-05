Polizei Paderborn

POL-PB: 7er BMW nachts gestohlen

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) An der Wiemlake ist in der Nacht zu Dienstag ein BMW 730d xDrive gestohlen worden.

Das Fahrzeug wurde am Montagabend gegen 19.00 Uhr in der Garagenzufahrt eines Wohnhauses abgestellt. Am Dienstagmorgen fiel der Diebstahl gegen 09.00 Uhr auf. Der hochwertige 7er BMW mit Paderborner Kennzeichen ist schwarz und aus dem Baujahr 2018.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in der Nacht in Tatortnähe gesehen wurden, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell