Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher dringen in Häuser und Autos ein

Borchen (ots)

(mb) Drei über Nacht verübte Wohnungseinbrüche und sechs Autoaufbrüche hat die Polizei am Dienstagvormittag in Nordborchen aufgenommen.

Die erste Tat fiel gegen 05.35 Uhr in einem Wohnhaus am Holsteiner Weg auf. Während die Bewohner schliefen, drangen der oder die Täter durch eine Terrassentür in das Erdgeschoss ein. Sämtliche Schubladen und Schränke wurden durchwühlt. Mehrere Geldbörsen und Handys ließen die Einbrecher mitgehen. Sie fanden den Autoschlüssel des Hausbesitzers und drangen auch in das vor der Tür stehende Fahrzeug ein. Daraus wurden eine Bohrmaschine und eine Elektrosäge gestohlen. Die Geldbörsen ließen die Täter vor dem Haus zurück.

Ebenfalls am Holsteiner Weg bemerkten Hausbewohner gegen 06.20 Uhr einen weiteren Einbruch. Auch hier war nachts während sie schliefen die Terrassentür aufgehebelt und die Räume durchsucht worden. Erbeutet wurden, Bargeld, ein Handy sowie ein Laptop. Teile der Beute ließen die Täter in der Hauseinfahrt zurück.

Um 07.00 Uhr stellten Bewohner an der Florianstraße den Einbruch in die Souterrainwohnung des Hauses fest. Durch eine aufgebrochene Tür waren die Täter eingedrungen und hatten ein Portmonee sowie Schmuck gestohlen. Eine in der Wohnung schlafende Bewohnerin hatte nichts bemerkt. Die Geldbörse fand ein Passant später auf dem Gehweg.

Zwischen 06.30 Uhr und 09.00 Uhr wurden sechs aufgebrochene Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte festgestellt. Die Täter hatten Scheiben eingeschlagen. An der Wegelange durchwühlten sie einen Ford Mondeo. Ein Renault Trafic und ein Mercedes Vito waren an der Schützenstraße Ziel der Täter. Einen Seat Alhambra gingen die Täter am Holsteiner Weg an und einen Renault Megane am Brandenburger Weg. Nicht aus allen Fahrzeugen wurde etwas gestohlen. Aus den Bullis fehlten Werkzeuge und Baumaschinen. Eine entwendete Handyhalterung wurde unweit des Tatorts wieder aufgefunden.

Gegen 02.25 Uhr fiel am Holsteiner Weg ein verdächtiger Mann mit Taschenlampe auf. Er war 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Der Verdächtige trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose, ein Cappy und hatte eine schwarze Umhängetasche dabei. Er hatte Handschuhe an. Um 03.00 Uhr hörte eine Bewohnerin am Tatort Florianstraße Stimmen vor dem Haus.

Die Täter müssen sich längere Zeit im Bereich der Tatorte bewegt haben. Möglicherweise hatten sie ein Fahrzeug zur Verfügung. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell