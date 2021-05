Polizei Paderborn

POL-PB: Kinder mit Quad verunglückt

Altenbeken-Buke (ots)

(mb) Zwei vierjährige Jungen sind am Montagabend mit einem Quad verunglückt.

Die Jungen nutzten das motorisierte Kinder-Quad gegen 19.15 Uhr auf einem umzäunten Gewerbegrundstück an der Industriestraße in Buke. Sie fuhren zu zweit mit Helmen und saßen hintereinander auf dem Sitz. Laut Auskunft eines anwesenden Vaters ist die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf 20 km/h begrenzt. Wie ein Junge später angab, geschah das Unglück als das Quad stand. Sein Mitfahrer wollte absteigen, geriet dabei an den Gashebel und das Fahrzeug schnellte nach vorn. Das Quad prallte gegen das geschlossene Grundstückstor. Ein Junge erlitt Kopfverletzungen. Der alarmierte Notarzt versorgte den Vierjährigen am Unglücksort. Per Rettungswagen wurde er zur Behandlung in eine Klinik nach Paderborn gebracht. Mit dem zweiten Kind fuhren die Eltern vorsichtshalber auch zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell