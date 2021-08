Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus; Brände; Streitigkeiten

Reutlingen (ots)

Metzingen-Neuhausen (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Neuwiesenstraße sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürften sich zwei Einbrecher gegen 1.30 Uhr über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft haben. Nachfolgend durchwühlten sie in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Metzingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bad Urach (RT): Quad-Fahrer verunglückt

Schwere Verletzungen hat ein Quad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend erlitten. Der 34-Jährige fuhr gegen 17.50 Uhr hinter einem Pkw und zwei weiteren Quads auf der B 465 von Münsingen herkommend in Richtung Bad Urach. Am Ende der Georgiisiedlung wollte der Pkw-Lenker nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und bremste hierzu ab. Die ersten beiden Quad-Fahrer sahen dies und verlangsamten ebenfalls ihre Geschwindigkeit. Der 34-Jährige bemerkte es zu spät und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Im Anschluss kam er von der Straße ab und wurde im einen Meter tiefer liegenden Straßengraben ausgehebelt. Anschließend stürzte der Mann von seinem Fahrzeug und rutschte über einen Beiweg sowie eine Wiese bis er gegen einen Baum prallte. Hierbei zog er sich die schweren Verletzungen zu. Sein Quad fuhr noch etwa 70 Meter führerlos weiter bis es stehenblieb. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es war kein Schaden entstanden. (ms)

Frickenhausen (ES): Gegen Gartenmauer gekracht (Zeugenaufruf)

Schwer verletzt wurde eine 25-Jährige, die am frühen Freitagmorgen in der Theodor-Heuss-Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war die junge Frau kurz nach drei Uhr mit ihrem Skoda auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Neuffen unterwegs. Im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und krachte an der Einmündung der Theodor-Heuss-Straße gegen eine Gartenmauer. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ihr Skoda wurde abgeschleppt. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass sich möglicherweise eine weitere, männliche Person im Fahrzeug befunden haben könnte, zu der bislang noch keine Erkenntnisse vorliegen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Ihr Wagen wurde daher zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. Hinweise zu dem möglichen Beifahrer in dem Skoda nimmt die Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-420 entgegen. (cw)

Wernau (ES): Ballenpresse ausgebrannt

Zum Brand einer Ballenpresse und einer abgeernteten Ackerfläche mussten am Donnerstagnachmittag die Rettungskräfte bei Wernau ausrücken. In Verlängerung der Adlerstraße war ein 69-Jähriger mit einem Traktor und einer angehängten Ballenpresse auf dem Ackergelände unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 15.20 Uhr ein Ballen beim Pressen in dem Anhänger in Brand und wurde brennend ausgeworfen. In kürzester Zeit entwickelte sich auf dem trockenen Boden ein Flächenbrand mit einer Ausdehnung von etwa 400 qm. Die wenige Tage alte Ballenpresse brannte in kurzer Zeit vollständig aus. Hierbei entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Durch die Hitze wurde der Traktor ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr rückte mit acht Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften aus und hatte das Feuer auf dem Acker rasch unter Kontrolle. Vorsorglich war der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. (ms)

Unterensingen (ES): Feld in Brand geraten

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Freitag auf einem landwirtschaftlichen Feld zwischen der K 1219 und dem Röhm- bzw. Schüle-See ein Feuer ausgebrochen. Ein Zeuge hatte die Flammen gegen 23.45 Uhr entdeckt und anschließend die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr, die daraufhin mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, die sich auf dem strohbedeckten Feld auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern rasch ausgebreitet hatten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100 Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Bekannte angegriffen und verletzt

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Oberesslingen gegen einen 33-Jährigen, der in der Nacht zum Freitag eine 35 Jahre alte Bekannte angegriffen haben soll. Gegen 3.10 Uhr war es zwischen den beiden alkoholisierten Personen in der Mülbergerstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die in Handgreiflichkeiten mündete. In deren Verlauf soll der 33-Jährige auch die Handtasche der Frau an sich genommen haben. Die 35-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der 33-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Er musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen und wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Rottenburg (TÜ): Von zwei Männern angegriffen

Noch unklar sind die Hintergründe eines Körperverletzungsdelikts, das sich in der Nacht zum Freitag, gegen 2.20 Uhr, am Neckarufer im Bereich der Keplerbrücke ereignet hat. Ein stark alkoholisierter 38-Jähriger traf dort auf zwei 21 und 24 Jahre alte Männer, mit denen er offenbar bereits zuvor auf einem nahegelegenen Tankstellenareal in verbalen Streit geraten war. Die beiden Tatverdächtigen sollen daraufhin auf den 38-Jährigen eingeschlagen und ihn auch getreten haben, bevor sie von ihrem Opfer abließen. Ein Zeuge entdeckte den im Gesicht verletzten 38-Jährigen kurze Zeit später und alarmierte die Einsatzkräfte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine Klinik, die er nach ersten Untersuchungen selbstständig wieder verließ. Die beiden augenscheinlich alkoholisierten Tatverdächtigen konnten im Zuge der eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt. Die beiden 21- und 24-Jährigen werden bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Dußlingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 9.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Kreuzung Blumenstraße / Wilhelm-Herter-Straße entstanden ist. Ein 47-Jähriger war gegen 18.30 Uhr mit seinem Audi Q5 auf der Wilhelm-Herter-Straße unterwegs. Als er die Kreuzung zur Blumenstraße überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts auf der Blumenstraße heranfahrenden Peugeot 307. Dessen 31-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings wurde der Peugeot so schwer beschädigt, dass an ihm wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen werden. (cw)

Balingen (ZAK): Unfall mit zwei Motorradfahrern

Ein Verkehrsunfall mit zwei Motorradfahrern hat sich am Donnerstagabend am Lochenpass ereignet. Ein 38-Jähriger befuhr kurz vor 18.30 Uhr mit seiner Suzuki die L 440 von Weilstetten herkommend bergauf. Vor einer Haarnadelkurve war er vermutlich zu schnell unterwegs, verlor beim Bremsmanöver die Kontrolle über seine Maschine und stürzte auf die Fahrbahn. Ein entgegenkommender, 33 Jahre alter Kradlenker sah glücklicherweise rechtzeitig den stürzenden Biker und konnte dank einem Fahrmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Es kam lediglich zu einer Berührung der rutschenden Suzuki mit dem Hinterrad seiner Yamaha. Einen Sturz konnte der 33-Jährige verhindern. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Sturz und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppwagen mitgenommen werden. Der Schaden an den beiden Maschinen beläuft sich auf zirka 4.000 Euro. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell