Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Im ganzen Landkreis - Schockanrufe und falsche Polizisten am Telefon ++ 63-Jähriger fällt auf falsches Gewinnversprechen rein ++ Hansalinie A1 - Überladene Laster im Fokus der Polizei ++

Rotenburg (ots)

Im ganzen Landkreis - Schockanrufe und falsche Polizisten am Telefon

Lauenbrück/Gnarrenburg/Bothel. Schockanrufe und Anrufe von falschen Polizisten reißen derzeit nicht ab. So kam es am Mittwoch wieder zu mindestens drei Fällen, bei denen die Angerufenen um ihr Geld gebracht werden sollten. Am Vormittag gegen 11.45 Uhr meldete sich ein Unbekannter bei einer 75-jährigen Frau aus Lauenbrück. Der Mann gab an, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Im Hintergrund des Anrufers habe man weinende Kinder hören können. Als die Seniorin genauer nachfragte und mit ihrer Tochter sprechen wollte, wurde aufgelegt. Mittags gegen 13.45 Uhr meldete sich ein Mann bei einem 72-jährigen Gnarrenburger. Er gab sich als Polizeiobermeister Baumann aus und teilte dem Angerufenen mit, dass es in der Bremerhavener Straße zur Festnahme von zwei Straftätern gekommen sei. Mehr brauchte der falsche Polizist nicht zu sagen. Der Gnarrenburger erkannte die Masche und legte sofort auf. Am Abend gegen 18.30 Uhr klingelte das Telefon bei einem 72-jährigen Mann aus Bothel. Auch hier sprach ein falscher Polizeibeamter von festgenommenen Tätern, bei denen man einen Zettel mit dem Namen des Bothelers gefunden habe. Der Senior ließ sich nicht hereinlegen und beendete das Gespräch.

63-Jähriger fällt auf falsches Gewinnversprechen rein

Heeslingen. Mit der Aussicht auf 83.700 Euro haben gerissene Betrüger in den vergangenen Tagen einen 63.jährigen Mann erfolgreich geködert. In mehreren Telefonaten brachten sie ihn dazu, für knapp viertausend Euro Google Play Karten zu kaufen und die Codes zu übermitteln. Am Anfang hatten die Täter dem Heeslinger noch zu dem tollen Gewinn gratuliert. Um an das große Geld zu kommen, seien vorab jedoch Gebühren fällig. In den nächsten Tagen klopften die Betrüger den Mann weich. Sie brachten ihn tatsächlich dazu, die Online-Bezahlkartencodes zu übermitteln. Seinen Gewinn hat der Betrogene natürlich nicht erhalten.

Hansalinie A1 - Überladene Laster im Fokus der Polizei

Sittensen/A1. Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei haben im Nachtdienst von Mittwoch auf Donnerstag auf der Hansalinie A1 fünf Lastwagen und deren Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Alle waren, wie sich später herausstellte, zum Teil deutlich überladen. In drei Fällen gehörten die Fahrzeuge zu einer niederländischen Firma. Sowohl den Fahrern, als auch den Verantwortlichen der Firmen, drohen Bußgelder. Zudem regt die Polizei eine Vermögensabschöpfung an. Damit zieht der Staat den Vermögensvorteil, den eine Firma durch rechtswidriges Verhalten einstreicht, ein.

Leiter von der Baustelle geklaut

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte von einer Baustelle an der Lauenbrücker Straße eine silberfarbene dreiteilige Allzweckleiter des Herstellers Layer gestohlen. Die Polizei spricht von einem Schaden von rund dreihundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/95486-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell