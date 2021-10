Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Falschen Führerschein erkannt und sichergestellt ++

Rotenburg (ots)

Elsdorf/A1. Einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen fiel während des Frühdienstes am Montagmorgen ein mit zwei Männern besetzter Sprinter auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg auf. Die beiden saßen unangeschnallt im Fahrzeug. Das sahen auch die Beamten. Bei der Kontrolle händigte der Fahrer einen augenscheinlich polnischen Führerschein aus. Bei genauerem Hinschauen, entpuppte sich das Dokument als eine "der besseren" Fälschungen. Dennoch war es falsch. Als die Polizisten dem 43- jährigen Mann das mitteilten, mischte sich der Beifahrer ein: "Machen Sie einen Stempel auf den Führerschein, dass er in Deutschland verboten ist und dann ist doch alles wieder gut!" So einfach ging es dann doch nicht. Der gefälschte Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Urkundefälschung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

