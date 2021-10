Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Dringender Zeugenaufruf nach Autorennen auf der Hansalinie ++

Rotenburg (ots)

Dringender Zeugenaufruf nach Autorennen auf der Hansalinie

Sittensen/A1. Nach einem offensichtlichen Autorennen, das sich die Fahrer eines weißen BMW I8 und eines grauen Range Rover am Sonntagvormittag gegen 10.40 Uhr zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Parkplatz Glindbusch in Fahrtrichtung Hamburg geliefert haben, suchen die Beamten der Autobahnpolizei dringend nach Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder die durch das Verhalten der Fahrer gefährdet oder behindert worden sind. Nach Aussagen einer Zeugin seien beide Fahrzeuge mit niederländischer Zulassung mit mehr als 200 Stundenkilometern unterwegs gewesen. Der Fahrer des BMW habe die A1 dabei von links über alle drei Fahrstreifen hinweg in vollem Tempo bis auf den rechten Standstreifen gekreuzt, dabei diverse Fahrzeuge rechts überholt und deren Insassen extrem gefährdet. Aber auch der Fahrer des Range Rover sei für Überholmanöver gefährlich rechts an anderen Verkehrsteilnehmern vorbeigefahren. Mitteilungen bitte unter Telefon 04282/59414-0.

