POL-ROW: ++ Sicherheitspartnerschaft Clankriminalität kontrolliert im gesamten Landkreis Rotenburg ++

Sicherheitspartnerschaft Clankriminalität kontrolliert im gesamten Landkreis Rotenburg

Landkreis Rotenburg. Gemeinsam mit ihren behördenübergreifenden Netzwerkpartnern hat die Rotenburger Polizei am Freitag im gesamten Landkreis Rotenburg eine Großkontrolle zur Bekämpfung krimineller Clanstrukturen durchgeführt. Beteiligt waren neben der Polizei Beamte des Zoll, des Landkreises, des Gewerbeaufsichtsamtes und der kommunalen Ordnungsämter.

Mit zahlreichen Kontrollteams kontrollierten die zuständigen Ämter während der Öffnungszeiten die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in Friseursalons, Spielhallen, Döner-Imbissen, Shisha-Bars, Bistros, Eiscafés und Restaurants in Rotenburg, Visselhövede, Scheeßel, Sottrum, Sittensen, Zeven und Bremervörde. Zur Gewährleistung von sicheren Überprüfungen in den rund dreißig Objekten leistete die Polizei ihren Partnern Amtshilfe. Eingesetzt waren knapp einhundert Polizei- und rund fünfzig Beamte andere Behörden.

Am späten Nachmittag begann die seit langem geplante Aktion. Sie dauerte bis in den späten Abend. Dabei wurden diverse Verstöße gegen gewerbe-, steuer-, arbeits- und ausländerrechtliche Bestimmungen festgestellt. Die zuständigen Ämter leiteten in diesen Fällen Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren ein. Zu außergewöhnlichen Vorfällen kam es aber nicht. Die Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse dauert noch an.

Ziel des Ende Oktober 2020 gegründeten, behördlichen Netzwerkes ist die Bekämpfung der örtlichen Clan-Kriminalität durch gemeinsames Vorgehen auf allen Ebenen. Die Situation im Landkreis Rotenburg sei sicherlich nicht mit der in den Nord-Metropolen Hamburg und Bremen vergleichbar, so die Initiatoren der Partnerschaft bei der Gründungsveranstaltung im Rotenburger Heimathaus, doch seien durchaus Verflechtungen der Familien auf dem Land und in den Großstädten untereinander erkennbar. Diesem Phänomen, das durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze und durch kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, wollen die Kooperationspartner auch mit dieser Kontrollaktion entschlossen entgegentreten.

