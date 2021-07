Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Hündin geht auf Reisen

Nienburg (ots)

(KEM) Eine aufgefundene graue kleine Hündin beschäftigte gestern Abend Beamte des Polizeikommissariats Stadthagen. Eine 39-jährige Stadthägerin hatte die ihr plötzlich folgende, freilaufende, sehr liebe Hündin am Abend gegen 20.00 Uhr im Bereich Landsbergstraße/Mirabilisweg aufgefunden und zunächst selbst versucht, die Eigentümer zu finden. Nach mehreren erfolglosen Versuchen in der Nachbarschaft übergab sie das Tier an die Polizei. Da es auch den Beamten nicht gelang, die Eigentümer zu ermitteln, wurde das Tier an das Tierheim übergeben. Auch wenn sie dort gut untergebracht war, ist es erfreulich, dass sie noch am gleichen Abend von ihren Eigentümern wieder abgeholt wurde.

An dieser Stelle weist die Polizei darauf hin, dass Hundehalter ihre Tiere chippen und zusätzlich im Internet registrieren lassen sollten. Die Polizei sowie Tierheime verfügen häufig über Auslesegeräte und können die Eigentümer mit Hilfe der Chipnummer über die Registrierungsportale kontaktieren lassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell