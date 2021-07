Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchsdiebstahl

Obernkirchen/Gelldorf

(ma)

Über das vergangene Wochenende sind Unbekannte in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in Obernkirchen/Gelldorf, an der dortigen Hauptstraße, eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Innere des Gebäudes, wo sie von einer Trommel eine unbekannte Länge von Kabel entwendeten.

In den anderen Etagen des Hauses wurden überwiegende Teile der Kupferrohrinstallationen herausgeschnitten und entwendet bzw. Armaturen gestohlen.

Der Einbruch wurde durch den Geschädigten am Montag gegen 10.00 Uhr entdeckt.

