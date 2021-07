Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erneute Sachbeschädigung an der Regenbogenschule

Stolzenau (ots)

Stolzenau (oth): In der Nacht vom 05.07.21 auf den 06.07.2021 ist es in Stolzenau im Bereich des Busbahnhofes der Grundschule zu Sachbeschädigungen gekommen. Die Busunterstände, Haltestellenschilder und ein Fahrrad wurden mit Farbe beschmiert. Zudem wurde eine Seitenwand des Busunterstandes beschädigt. Einige Glasscherben lagen auf dem Boden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. In der jüngsten Vergangenheit ist es schon des Öfteren zu Sachbeschädigungen im Bereich der Regenbogenschule gekommen. Wer hat Beobachtungen an der Grundschule gemacht und kann Täterhinweise geben?

