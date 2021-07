Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Spiegel abgefahren

Nienburg (ots)

(KEM) Ein Ärgernis an ihrem PKW musste eine 51-jährige Leeserin am Montagmorgen, den 05.07.2021, in der Hansastraße in Nienburg feststellen. Zwischen ca. 07.45 Uhr und 08.45 Uhr wurde der linke Außenspiegel ihres dort geparkten Opel Astra beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Spiegel von einem vorbeifahrenden PKW touchiert worden und daraufhin abgebrochen ist. Der Unfallverursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Nienburg ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter (05021) 97780 entgegen.

