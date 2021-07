Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wem gehört dieses Fahrrad ?

(LUE) Ein herrenloses Fahrrad ist Anfang Juli in Lemke gefunden worden. Die Markloher Polizei bittet um Hinweise, wem der Drahtesel gehören könnte. Im Bereich der "Nienburger Straße" im Markloher Ortsteil Lemke ist das Fahrrad "Trekkingstar" aufgefunden worden. Es handelt sich um das Modell "Alu Line Comfort" in der Farbe silber/schwarz. Markant ist der grüne Regenüberzug des Sportsattels und der Bullhornlenker des mit 24 Gängen ausgestatteten Trekkingrades. Da der Ständer abgebrochen und das Schloss geknackt ist, könnte es sich möglicherweise um ein gestohlenes Fahrrad handeln. Die zuständige Polizei aus Marklohe bittet nun um Hinweise, wer der mögliche Nutzer oder Eigentümer dieses Fahrrades ist. Die Hinweise werden unter der Telefonnummer 05021924060 oder direkt in der Wache entgegengenommen.

