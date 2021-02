Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Staufenberg: Verdacht einer Gewalttat in Daubringen

Gießen (ots)

Am Dienstag, gegen 19.10 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in der Straße Im Steingarten in Daubringen gemeldet. Die erste Streife fand dort wenig später einen 70 - Jährigen tot auf der Straße. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht einer Gewalttat. Eine Person konnte wenig später festgenommen werden. Maßnahmen zur Spurensicherung und Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft dauern an. Weiteres kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mitgeteilt werden. Weitere Informationen werden am morgigen Mittwoch in einer Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei bekanntgegeben. Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung am Dienstagabend (gegen 19.10 Uhr) geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 0 zu melden.

