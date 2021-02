Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Brand einer Gemeinschaftshalle in Dillenburg Oberscheld

Gießen (ots)

Am Samstag, dem 20.02.2021 wurde gegen 08:35 Uhr der Brand der "Glück-Auf-Halle" in Dillenburg, OT Oberscheld, gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei, welche kurz nach Meldungseingang vor Ort waren, stand die Halle bereits in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und das Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus verhindert werden. Die zwei Bewohner dieses Hauses erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden vorsorglich in das örtliche Krankenhaus transportiert. Die Halle brannte komplett aus und ist aktuell nicht betretbar. Die Brandursache ist nicht bekannt und bedarf weiterer Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000.000,- bis 3.000.000,- EUR geschätzt. Jan Pfeiffer (Polizeiführer vom Dienst)

