Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Containerbrände

Letmathe (ots)

Dreimal mussten Feuerwehr und Polizei in der Nacht zum Sonntag zu Container-Bränden in Dröschede ausrücken. Um 1.33 Uhr kam eine Meldung über ein Feuer in einem Container an der Straße "Op Lückenkamp". Ein Autofahrer sah die Flammen im Vorbeifahren. Um 2.05 Uhr kam eine Meldung vom Kuhlenstück. Um 2.51 Uhr entdeckten Zeugen ein Feuer am Leckerhorstweg. In allen drei Fällen konnte die Feuerwehr größere Schäden verhindern. Die Polizei geht davon aus, dass die Container bewusst in Brand gesteckt wurden und bittet um Hinweise.

